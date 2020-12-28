香港11月出口貨值按年升逾5%

政府統計處公布，2020年11月份香港整體出口貨值為3,796億元，按年升5.6%。而進口貨值為4,052億元，上升5.1%。11月份錄得有形貿易逆差256億元，相等於商品進口貨值的6.3%。

政府發言人表示，11月商品出口貨值重現按年升幅，主要反映外圍貿易環境改善。輸往內地的出口尤為突出，表現強勁。輸往美國的出口轉為溫和上升，而輸往歐盟的出口進一步加快。輸往多個主要亞洲市場的出口表現亦呈現不同程度的改善。

展望未來，雖然內地經濟持續增強應可為香港的出口提供支持，但最近頗多先進經濟體疫情急劇惡化，可能會拖慢環球經濟在未來數月的復甦步伐及限制香港出口的表現。中美關係發展、地緣政治局勢緊張，以及英國脫歐進程也值得關注。政府會密切留意相關發展。

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