中海油獲控股股東增持2.53億股
2020年12月28日 16:45
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中國海洋石油(00883)公布，已接獲控股股東中國海油通知，截至2020年12月23日，中國海油於市場上共收購該公司2.53億股普通股，佔公司於公告日期已發行股份總數的約0.57%。
於收購事項前，中國海油通過其全資子公司Overseas Oil & Gas Corporation, Ltd.及CNOOC(BVI)Limited合計共持有287.72億股股份，佔公司於公告日期的已發行股份總數的約64.44%。收購完成後，中國海油於290.26億股股份中擁有權益，佔公司於公告日期已發行股份總數的約65.01%。
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