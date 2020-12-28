港交所檢討衍生品交易事故　實施多項優化措施

經全面檢討事故後，港交所已實施多項新措施並優化其系統及流程，改善日後萬一再發生事故時的風險管理、監督和傳訊溝通。以下優化措施的主要範圍包括：

-防患未然：採取預防措施，防範市場出現重大事故而導致交易暫停；

-事故偵測及系統監控：加強系統監控，偵測潛在系統問題；

-事故處理：設定評估指引，以助判斷作出繼續或暫停衍生產品市場交易的決定；

-減低事故影響：風險評估及管理(尤其是涉及重大市場事故方面)；及

-傳訊溝通：於市場發生重大事故期間及時向市場公布主要進展，包括透過市場新聞稿及網站/社交媒體等其他渠道發布。

事故發生於2019年9月5日上午9時27分左右，多名交易所參與者與HKATS電子交易系統之間的連線出現中斷，情況在上午交易時段持續惡化。其後發現，有關連接問題源於軟件供應商提供的對盤引擎出現邏輯問題，並引致斷線的情況。鑑於斷線令大部分期貨及期權交易所參與者的系統都不能如常運作，而軟件供應商指受影響的對盤引擎沒有反應，且無法即時解決問題。港交所決定於當日下午2時起，暫停期貨及期權市場的午市及收市後交易時段買賣。在成功測試及驗證軟件供應商建議的臨時解決方案後，衍生產品市場於2019年9月6日成功恢復交易。

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