3萬美元可期！比特幣料創逾一年最長升勢

外國媒體報道，數碼貨幣「一哥」比特幣近日創下歷史新高28,365美元，有望繼10月及11月後，在12月都錄得上漲，並創下一年多時間以來的最長月度連漲。

新加坡加密貨幣交易所Luno的業務發展主管Vijay Ayyar認為，儘管比特幣可能觸及3萬美元，但目前已經接近一個頂峰，可以預期出現一輪回調，但幅度可能較小，可能只會回落10%-15%。

隨着疫情惡化，比特幣的價格在2020年上漲了兩倍多並引發了意見分歧。支持者認為，它是對沖美元走軟和大規模刺激計劃引發通脹加速風險的工具，而且指出機構投資者的興趣日益濃厚。另一些人則質疑比特幣作為一種投資的合理性，並重提了數碼貨幣在瘋狂上漲之後崩盤的歷史。

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