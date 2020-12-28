業主趕移民　低估價102萬元沽太古城

鰂魚涌太古城錄移民減價賣樓個案。中原趙鴻運稱，該盤漢宮閣高層H室，實用面積709方呎，原則三房間隔，現改作兩房，去年6月開價1,650萬港元放售，最後累減277萬元，以1,373萬元售出，呎價19,365元。滙豐銀行網上初步估價約1,475萬元，反映是次成交低估價約102萬元。

據悉，原業主賣樓後將移民外地，其於2000年9月以260萬元購入上址，是次轉售帳面獲利約1,113萬元，升值約4.28倍。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020