未懼整改！傳阿里入股網上教育初創「作業幫」
2020年12月28日 18:29
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（Getty Images圖片）
遭內地嚴控監管的科網巨頭阿里巴巴(09988)未停止擴展步伐，外媒報道，中國網上教育創業公司作業幫在新一輪融資中籌集16億美元，引入了阿里成為其最新的投資者。
作業幫在公告中表示，現有投資者Tiger Global Management LLC，軟銀願景基金、紅杉中國和方源資本也參與了這輪融資。此前作業幫在6月融資7.5億美元。作業幫的投資者還有高盛和紀源資本等。
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