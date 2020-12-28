富通保險延長新冠肺炎病毒免費額外保障至明年3月底

疫情持續蔓延，富通保險宣布將進一步延長免費額外保障至明年3月31日。由明年1月1日起至3月31日，該公司個人及團體人壽保險的現有及全新客戶如被確診新冠肺炎病毒，可獲高達5.2萬元額外保障。

額外保障包括一筆過2萬元的診斷保障，以及每周4,000元最多長達8周的住院現金保障。若受保客戶入住私家醫院或在日間手術中心接受治療前，因應要求而需進行新冠肺炎病毒檢測，相關費用將獲最高達2,000元賠償。

除以上額外保障外，富通保險早前已開通特快理賠通道，優先處理新冠肺炎感染的理賠申請，並承諾在一個工作天內完成審批。

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