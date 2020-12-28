中國宏橋發盈喜
2020年12月28日 18:35
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中國宏橋(01378)發正面盈利預告，預期集團截至2020年12月31日止年度之歸屬於股東之綜合溢利，較2019年同期錄得大幅上升，預計增幅50%左右。
歸屬於股東之綜合溢利的增加主要由於預期截至2020年12月31日止年度之鋁產品平均銷售價格較2019年同期上漲，且生產成本有所下降，集團毛利增加；預期截至2020年12月31日止年度集團減值虧損減少；以及預期截至2020年12月31日止年度集團財務費用降低及匯兌收益增加。
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