歸屬於股東之綜合溢利的增加主要由於預期截至2020年12月31日止年度之鋁產品平均銷售價格較2019年同期上漲，且生產成本有所下降，集團毛利增加；預期截至2020年12月31日止年度集團減值虧損減少；以及預期截至2020年12月31日止年度集團財務費用降低及匯兌收益增加。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020