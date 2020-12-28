能源業好景難復再！ 首三季資產減值1.13萬億 10年最慘

外國傳媒報道，全球經濟增長放緩，北美及歐洲的石油及天然氣公司今年首3季資產減值規模達1,450億美元(約1.13萬億港元)，為10年之最，規模相當於這些公司總市值的10%。

報道指出，由於電動車興起、可再生能源增加，以及對氣候的影響，石油公司還面臨對其主要產品未來需求的長期不確定性，造成全球能源需求出現前所未有的崩潰，石油行業的損失比任何其他主要經濟領域還要多。

荷蘭蜆殼佔今年行業資產減值的1/3以上，包括Concho Resources Inc.及Occidental Petroleum Corp.在內的美國頁岩油生產商的減值準備金比過去4年總和還多。這還不包括埃克森美孚最近宣布在第4季減值200億美元的計劃和擬減值100億美元的雪佛龍。

值得注意的是，這項減值統計數據僅涵蓋位於美國、加拿大和歐洲市值超過10億美元的大型石油公司和獨立石油生產商。

KPMG能源業務負責人Regina Mayorg表示，資產減值不僅代表資產的短期價值下降，更是企業認為油價可能永遠無法完全恢復。

事實上，今年以來全球能源業已有逾40萬人遭到解僱。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020