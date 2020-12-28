長和與Ooredoo就合併印尼電訊業務訂立諒解備忘錄

雙方就合併公司之附屬公司PT Hutchison 3 Indonesia與Ooredoo之附屬公司PT Indosat

TBK的潛在交易進行商議。公司將與Ooredoo進行獨家商議，至2021年4月30日為止。

公司表示，潛在交易仍須待進行妥善盡職審查、協定條款、簽署確定協議及取得所有必要公司與監管批准後，方可作實。

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