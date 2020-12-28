向中國際料全年純利減不少於90%

董事會認為上述變動乃主要歸因於爆發新型冠狀病毒疫情，導致2020年年內暫停提供駕駛培訓服務，2020年全年學員在學校接受培訓的總時數減少，及大型車輛及小型車輛的標準及高級課程的平均課程費用均減少。上述預計將導致集團截至2020年12月31日止年度的收益較截至2019年12月31日止年度減少。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020