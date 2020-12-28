全球經貿戰：澳洲小麥也遭殃 中國採購量創近10年低

繼澳洲龍蝦、紅酒及焦煤後，澳洲小麥成為最新的中澳外交關係惡化的犧牲品。

外國媒體報道，澳洲麥向中國的出口也與其他大宗商品一道遭受衝擊。11月份中國僅採購了888噸澳洲小麥，為2011年以來最低。

雖然沒有正式的暫停進口通知，但是自10月下旬以來，澳洲小麥期貨已經下跌，鐵礦石和天然氣則得以幸免。

中國上個月從澳洲購買的葡萄酒降至2019年2月以來最低，中國的反傾銷措施已於11月28日生效。另外，焦煤相關進口量按年重挫90%。

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