鋪路狂炒？德國商業銀行為裁員撥備58億元

外國傳媒報道，德國商業銀行將在第4季撥備6.1億歐元(約58億港元)，用以覆蓋重組成本，此前該行與勞資委員會就裁員計劃達成協議。

據德國商業銀行周一(28日)發布的公告，裁員是該行去年宣布的成本削減措施的一部分，預計將導致2021至2024年間裁撤2,300個崗位。該行在公告中表示，重組撥備將對業績淨值產生相應的負面影響。

在監事會主席Hans-Joerg Vetter和即將就任的行政總裁Manfred Knof領導下的德國商業銀行，正在制定一項更加雄心勃勃的成本削減計劃，以取代去年的方案。有報道指，可能約有10,000個崗位被裁減。

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