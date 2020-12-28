華滋國際海洋發盈警
2020年12月28日 19:19
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華滋國際海洋(02258)公布，預期集團截至2020年12月31日止年度的股東應佔溢利相較2019年度將減少約45%至55%，其主要歸因於2020年初開始爆發的新型冠狀病毒COVID-19帶來的影響，該影響持續擴展至全球，尤其自2020年年中開始導致東南亞市場的全面停滯，致使集團中國境內及境外在手及在建工程項目於2020年度的工作時間表出現延誤，且大幅增加了各工程項目的施工成本，包括但不限於防疫措施的實施帶來的防疫開支增加、施工效率降低等；而新中標的若干原計劃於年內開工的項目，亦出現了時間表推遲的情況。
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