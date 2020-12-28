中國11月進口美國石油增逾12倍

中國海關總署上周五(25日)公布，中國11月進口的石油共4,535.6萬噸，較去年同期減少0.8%，但值得注意的是，從美國進口的石油高達361.2萬噸，與去年同期的25.7萬噸相比，相當於多了12倍以上，較10月多122.2%。

外媒指出，中國11月進口美國的石油總噸數為史上第3高，美國由第9名一躍成為中國第5大石油進口來源國，緊次於沙地阿拉伯、俄羅斯、阿曼及伊拉克。

今年首11個月，中國從美國進口1,616.1萬噸石油，較去年同期增122.2%，而首11個月進口石油總量則較去年同期增9.5%。

中國今年下半年以來，進口美國石油的速度有急遽增加的趨勢。在中國主要的石油進口來源國中，巴西及俄羅斯在11月出現較為明顯的減幅，分別較去年同期減少24.5%及20.1%，而與10月相比，俄羅斯石油進口也減少了8.1%，但沙地阿拉伯則大增42.8%，成為中國最大的石油進口來源國。

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