【深度解構】疫下贏家有佢！全球貨櫃及航運業勢旺到明年中

新冠肺炎疫情擾亂貨櫃航運時間表，行業卻因禍得福。內地貨櫃近半年持續短缺，「一櫃難求」下，推高貨櫃運費，部分港口的特種貨櫃更漲價10倍至1萬美元。航運分析機構Sea Intelligence預計，今年貨櫃運輸業的經營溢利(EBIT)將達到142億美元(約1,107億港元)，創8年新高。另有航運專家指出，「缺船、缺櫃及碼頭缺工」3缺情況如無改善，明年上半年海運市場需求仍然熾熱。

他續稱，雖然板塊股份已有炒作，而具代表性的中遠海控現時估值已達歷史上較高水平，短期或出現回吐整固，但對比其他內需股的估值仍算便宜，相信整個板塊中線升勢未完，建議投資者可待股價回調時再吸納。

內媒報道指，出口商提前預訂貨櫃的時間不斷加長，從一周、10天，一直拉長至20天、一個月，甚至需要抽籤碰運氣。現象已引起監管部門注意，中國商務部月初表示，運力供應及需求失衡導致運費上漲，而貨櫃周轉不暢等因素間接推高航運成本、降低物流效率。

貨櫃供應本已緊絀，加上節日等因素，短缺更為嚴峻。有電子用品商家稱，以往提早兩至三日預訂，還可以「格價」，但現時最少提早一個月預訂，「有哪家算哪家」。特別是臨近海外囤貨季，疊加聖誕節因素，年底貨櫃格外短缺，「即便漲價很多還是缺箱子」。

家具外貿商透露，今年9月份貨櫃價格開始漲，數天的價格已不同，加上匯率變動，成本一路飆升，「去英國以前的價格是2,100美元，現在要5,000多美元」。

Sea Intelligence分析，貨櫃箱短缺尚未達到高峰，並預測亞洲下月缺箱水平將比本月增加60萬個標準箱(TEU)，預估明年缺櫃解決的時間將持續往後延，下季傳統淡季預期不淡。航運市場諮詢機構Alphalier早前預估，今年全球貨櫃航運市場貨量下滑1.4%，但明年將回升3.5%。

據中國港口協會數據，11月份8大樞紐港口貨櫃箱吞吐量按年增長8.7%，即使增速較10月份回落2.4個百分點，首11個月累計貨櫃箱吞吐量已恢復至去年同期水平。出口復甦帶動貨櫃運費，反映內地港口出口運費價格的中國出口貨櫃箱運價指數(CCFI)自6月起持續反彈，11月更突破1,100水平，比5月份低位累升逾34%。

運費上升無礙中國外貿改善，內地今年首11個月進出口總值29.04萬億元人民幣，按年上升1.8%；其中出口16.13萬億元人民幣，按年增3.7%。

【零售業補貨潮 運費料貴到明夏】

不僅股市有所謂Fear of Missing Out(驚錯失)之說，連航運業亦然。雖然新冠肺炎疫情重創消費，但航運業界同時指出，疫情迫使各地零售商提高庫存，一如電子產品開發商之前囤積晶片，其結果是航運需求節節上升。

疫情下政府隨時封城，導致物流受阻，零售業因此不得不設法預防沒有來貨。總部位於德國的跨國航運公司赫伯羅德(Hapag-Lloyd)行政總裁揚森(Rolf Habben Jansen)直言，現在零售業界需要更作長遠的規劃、盡力補充庫存，抵禦不確定性，預計運價高企的情況將會持續到明年第二季。同為德國公司的物流巨擘DHL亦估計，航運市場要到明年下半年始恢復正常。

現時美國航線運費相當火熱，據台灣傳媒引述當地一家航運公司的負責人指出，明年5月美國西岸航線的長約運價估計會提高超過70%，市場已進入高運費時代。以往大型連鎖百貨公司及家具業界通常會與航運公司簽訂長約爭取折扣，惟今年下半年開始，由於運費持續上漲，運力不敷應用，一些船公司要求長約客戶改為將貨物分批每星期運送，而多出來的更以沒有艙位為由拒收；又會要求長約客戶修改合約，客戶只好接受。

事實上，跟國企招商局集團系出同源的台灣陽明航運，收入不少來自美國航線，11月份收入「疫」市按年增長近30%至歷史單月新高，據報11月起，連歐洲航線的運費也開始上揚。陽明近日更由於股價大漲，被要求公開單月盈利，披露11月稅前盈利按年飆逾11倍，單月每股盈利更勝首3季總和。

【香港11月出口有驚喜】

海外運費回升，或許亦預示着香港貿易已見底！政府統計處公布，11月整體出口貨值3,796億元，按年升5.6%；進口貨值4,052億元，按年升5.1%；整月錄得貿易逆差256億元。總結今年首11個月，整體商品出口貨值按年跌2.8%；進口貨值按年跌5%。隨着出口有明顯改善，廠商對明年也審慎樂觀。

香港上月輸往亞洲的整體出口貨值按年升5.7%，其中輸往台灣升19.4%、越南漲14.3%、菲律賓升10.5%、中國內地漲8%。輸往新加坡和印度則分別跌21.2%和14.3%。亞洲以外方面，輸往德國和美國分別錄得7.1%及1.5%的升幅。 以類別計，上月部分主要貨品類別的整體出口貨值按年錄得跌幅，「動力產生機械及儀器」、「通訊、錄音及音響設備和儀器」和「衣物及衣物配件」分別跌33.2%、4.2%及25.5%。

政府發言人稱，11月商品出口貨值重現按年升幅，反映外圍貿易環境改善，輸往內地的出口表現不錯，輸往美國亦轉為溫和上升。雖然內地經濟持續增強應可為香港的出口提供支持，但最近先進經濟體疫情急劇惡化，或會拖慢環球經濟在未來數月的復甦步伐及限制出口表現。

廠商對前景亦稍有希望。香港玩具協會名譽主席湯誠正透露，下半年出口訂單有好轉，僅較同期跌一至兩成，買家開始補充存貨，加上聖誕的網上銷售有所增長。

他又稱，中美貿易戰對玩具業的影響一向輕微，美國暫時維持舊關稅水平，反之疫情為業界帶來更多不確定性，由於歐美疫情未見底，因此客戶傾向減少存貨數目，下單保守及遲緩等情況十分常見。不過，他補充，中國及中南亞地區內銷一直增長，經濟復原較歐美快，未來將會有更多貨品進口到內地及東南亞市場。

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