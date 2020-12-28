樓價UPDATES：屯赤隧道通車　屯門睇樓量急增

屯赤隧道通車效應下，屯門區近日睇樓量急增1倍，包括屯門時代廣場、城‧點等樓盤近期不乏承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西營盤西園長蓁閣(2座)高層E室，實用面積529方呎，兩房間隔，放盤約半個月，原叫價950萬元，減價40萬元或約4.2%，以910萬元售出，實用呎價17,202元。

●鰂魚涌栢蕙苑低層F室，實用面積590方呎，兩房間隔，叫價1,100萬元，減價120萬元，以980萬元易手，實用呎價16,610元。

●筲箕灣東威大廈1座高層22室，實用面積415方呎，以約595萬元成交，實用呎價14,337元，買家為長線投資客。

●北角城市花園3座低層B室，實用面積807方呎，三房連套房間隔，以1,190萬元易手，實用呎價14,746元。原業主於2006年1月以355萬元買入單位，持貨14年帳面獲利835萬元。

●北角金龍大廈B座中層1室，實用面積1,143方呎，三房間隔，以約2,168萬元獲承接，實用呎價18,968元。

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九龍區

●茶果嶺麗港城本月暫錄17宗成交，平均實用呎價13,951元，屋苑14座高層H室，實用面積748方呎，三房連套房間隔，最初開價1,120萬元，減至1,092萬元易手，實用呎價14,599元。

●長沙灣昇悅居6座高層B室，實用面積607方呎，三房間隔，累減90萬元，以1,110萬元易手，實用呎價18,287元。

●大角咀港灣豪庭5座高層G室，實用面積516方呎，三房間隔，開價990萬元，議價後以938萬元易手，實用呎價18,178元。

●紅磡海濱南岸3座中層C室，實用面積590方呎，三房間隔，早前以約1,100萬元放盤，減價100萬元，以約1,000萬元成交，實用呎價16,949元。

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新界區

●屯門慧景閣中層A室，實用面積471方呎，兩房間隔，今年10月放盤，原叫價630萬元，減價40萬元或約6.3%，以590萬元沽出，實用呎價12,527元。

●屯門城‧點低層G室，實用面積227方呎，開放式間隔，叫價430萬元，減至404萬元成交，實用呎價17,797元。

●屯門時代廣場E座高層7室，實用面積272方呎，一房間隔，上月以440萬元放盤，減價10萬元，以430萬元轉售，實用呎價15,809元。

●沙田第一城本月暫錄約34宗成交，屋苑38座高層B室，實用面積284方呎，兩房間隔，以538萬元易手，實用呎價18,944元。原業主於2014年以392萬元購入單位，持貨6年帳面獲利146萬元，升值約37%。

●東涌映灣園8座高層F室，實用面積550方呎，兩房間隔，原先每月叫租1.45萬元，加租500元，成交月租1.5萬元，實用呎租27.3元。

●大圍聚龍居7座低層C室，實用面積736方呎，三房連套房間隔，連車位以1,050萬元易手，實用呎價14,266元。

●馬鞍山薈朗2座中層A03室，實用面積266方呎，開放式間隔，以437萬元易手，實用呎價16,429元。

●荃灣柏傲灣2B座中層D室，實用面積318方呎，開放式間隔，以605萬元成交，實用呎價19,025元。原業主於2017年2月購入上址，持貨3年多帳面獲利152萬元。

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