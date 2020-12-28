越秀地產擲25億人幣競得廣州白雲區住宅地

該地塊佔地面積約64,500平方米，總可建築面積約331,900平方米，該地塊性質為居住用地。項目需根據「住宅+配建」模式發展，公司需配建廣州市商辦配套設施，與該地塊分開。配建工程成本預計約9.5億元人民幣，越秀地產計劃通過外部融資為有關成本提供資金。建成後，配建工程將無償移交給廣州市政府指定部門。

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