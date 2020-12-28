【悲情樓市】豪宅業主劈價出貨　內地客接凱旋門啃稅4500萬

新冠肺炎疫情持續，經濟前景充滿隱憂，近期市場就出現不少大額豪宅出貨個案，個別做價更明顯下挫。九龍站凱旋門「大宅門」單位減價1,000萬元，以1.5億元登記易手，約兩年大幅跌價近25%。而山頂白加道亦錄分層單位以7,800萬元售出。

據土地及公司註冊處資料，凱旋門摩天閣中層A室「大宅門」單位，上月連兩個車位售出，買方為ETERNAL HARMONY MANAGEMENT LIMITED，公司董事為黃少奕HUANG, SHAOYI，為漢語拼音。代理指出，該單位實用面積約1,955方呎，呎價約7.67萬元，單位7月叫價約1.6億元放盤。原業主於2007年以5,580萬元入市，持貨13年帳面獲利約9,420萬元。而新買家為內地客，以公司名義入市，須支付樓價30%的辣招稅，涉額4,500萬元。

全個項目僅提供21伙「大宅門」，撇除內部轉讓，對上一宗成交追溯至2018年9月，當時一個層數稍高的同類單位，連車位以近兩億元轉售。而是次成交連兩個車位，但做價更平。

中原余倫峰稱，疫情關係，不少買家未能睇樓，九龍站本月交投因而偏少，當中凱旋門僅錄一宗成交，而放盤業主態度亦軟化，若有實客一般提供約8至10%議幅。他認為政府應撤銷新住宅從價印花稅，因「先付後退」的付稅做法影響樓市生態，面對市況下滑，若一年內未能沽出原有單位，將損失慘重。

●山頂白加道分層7800萬成交

至於山頂地王以高價售出，有業主亦趁機沽貨。消息透露，白加道51號Epworth Lodge單位，實用面積1,424方呎，連車位開價8,200萬元，減至7,800萬元售出，屬項目新高價，呎價54,775元。單位2004年買入價約1,380萬元，至今大幅升值6,420萬元或約4.65倍。

市區豪宅有穩定承接，利嘉閣劉玉麟稱，跑馬地禮頓山3座中層A室，實用面積1,461方呎，四房連套房間隔，減價100萬元，以6,900萬元易手，呎價約47,228元。

而新界洋房則再添「血案」，中原許秋偉稱，大埔鹿茵山莊8座連天台單位，實用面積1,413方呎，減價280萬元，以2,000萬元連車位易手，呎價14,154元。原業主於1997年以1,912萬元入市，升值僅約88萬元或約4.6%，料輸使費離場。

●業主趕移民 太古城減277萬售出

本港社會不穩，市場持續出現移民劈價賣樓個案，鰂魚涌太古城原則三房單位，勁減277萬元售出，較銀行估價大幅低約102萬元。

中原趙鴻運稱，該單位為漢宮閣高層H室，實用面積709方呎，現改作兩房間隔，去年6月開價1,650萬元放售，累減至1,373萬元售出，呎價19,365元。據滙豐銀行網上資料，單位初步估價約1,475萬元，是次成交低估價約6.9%。

據悉，原業主賣樓後將移民外地，單位於2000年9月以260萬元買入，是次轉售帳面獲利約1,113萬元，升值約4.3倍。

不少市區屋苑錄大手減價逾百萬元情況，該行楊文傑稱，同區栢蕙苑低層F室，實用面積590方呎，兩房間隔，叫價1,100萬元，大幅下調120萬元後，以980萬元獲承接，呎價16,610元。利嘉閣余美寶表示，紅磡海逸豪園9座中層B室兩房戶，實用面積561方呎，減價102萬元或約8.5%，以1,098萬元沽出，呎價19,572元。

此外，屯赤隧道通車，帶動天水圍嘉湖山莊交投，但做價持續低迷。中原曾芷妍表示，該盤樂湖居2座高層E室兩房單位，實用面積448方呎，減價25萬元，以505萬元沽出，較市價低約3%，呎價11,272元。

●羅素街吉舖略回升至4間

近月核心區街道舖位空置情況獲得改善，原因是不少商戶趁年底的傳統消費旺季，以短租形式進駐旺區。現時銅鑼灣羅素街行人專用區一段舖位已無吉舖，而面對大型購物商場的一段，雖剛有商戶撤出，但吉舖數量合共亦只增至4間，較約兩個月前仍少逾三成。

上述原由國際鐘錶商戶租用的羅素街26號，於過去的周末已交吉，資料顯示，該舖面積約600方呎，早於2017年以每月約94萬元承租。而貼鄰的28號地舖，原由美國知名化妝品商租用，於今年10月短租予電腦配件店，月租僅約10萬元，為原有長租約的14%，租期約3個月。

●油麻地一籃子舖賣1.7億

此外，向來亦以旅客消費為主的尖沙咀海防道，現時約有4間吉舖，部分將於本月底約滿的舖位隨即招租。美聯旺舖陳起表示，該行獲委託代理放租該街道41號地舖，面積約1,000方呎，業主意向租金約20萬元。據了解，該舖高峰期月租曾逾30萬元，相信在現市況下，該舖成交月租可達12萬至13萬元，勢返回近20年前水平。

商舖物業買賣交投轉旺，消息人士透露，油麻地廣東道單號地舖連1樓、2樓平台及AB座天台，現由護老院租用，剛以約1.7億元賣出。而筲箕灣聖十字徑單號地下45號舖，原業主叫價約2,500萬元，最後以2,050萬元沽出，該舖約4年升值約28%。

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