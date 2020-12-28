小米11售3999元人幣　搭載驍龍888處理器

小米11所用的處理器是最新的高通驍龍888(Snapdragon 888)，是全球首款搭載此處理器的手機。高通驍龍888晶片探用5納米製程生產。Snapdragon 888新增了X1超級大核，GPU性能上提升了35%。小米11採用全新2K解像度屏幕，內建的電池為4,600mAh，支援55W有線、50W無線充電。

售價方面，「8+128GB」的小米11索價3,999元；「8+256GB」為4,299元，「12+256GB」為4,699元。小米11機身提供藍、白、黑、煙紫色及卡其色，重量為196克。

另外，「12+256GB」小米11還有特別版，就就刻有「雷軍簽名」。集團董事長雷軍表示，呢個簽名版想法係自己首次喺抖音直播入面，「米粉」提出嘅，不過佢本人就覺得自己唔係大明星，佢嘅簽名版可能賣唔出喎！唔知各位「米粉」會唔會令雷軍跌眼鏡呢？

小米早前稱，為環保而不再附上充電器。現在敲定同時提供無充電器的標準版，以及手機、55W GaN充電器(價值99元)各自獨立包裝的套裝版，有無附上充電器版本的價格一樣。雷軍表示，此舉是「真正將選擇權交還給用戶」。

同場發布全新小米AX6000路由器，售價599元。

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