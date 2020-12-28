美股又新高　道指早段升185點

美國總統特朗普簽署經濟刺激方案，加上英歐達成貿易協議利好投資者信心，歐美股市周一顯著上揚，道指漲185點，至30,384點；標指漲28點，至3,731點；以科技股為主的納指漲117點，至12,921點，齊創新高。

美股牛氣沖天，投資者不惜借孖展押注股市，令上月孖展額度達到破紀錄的7,221億美元(約5.63萬億港元)，一旦市況逆轉，不但加速跌勢，更可能令這些投資者重傷；相反，企業內部人士正積極沽貨。

投資者借入孖展額度打破2018年5月的6,689億美元舊紀錄，情況值得關注，因為孖展額創新高可能預示市場之後會波動，如同2000年和2008年。投資者以證券作為抵押借入孖展貸款，一旦抵押品價值跌至低於某個水平，會被追收孖展，屆時投資者可注入更多資金或沽出抵押的證券，可能加劇市場跌勢。

盛寶銀行外匯策略主管哈迪提醒，1999年底標指亦升至紀錄高位，但2000年首數天就出現可怕的調整，雖然當年情況與現在大不相同，但投資者應謹記即使是在大型牛市期間，也可能出現重大回調。

個股方面，英國藥廠阿斯利康的新冠疫苗測試後相信對變種病毒有效，並預料本周會獲英國當局批准，在美股價升2.8%至49.92美元。

加州一項法案將要求外賣平台從明年1月1日起與商家簽訂明確的外賣配送協議，將影響DoorDash和Postmates等平台長期以來的增長策略。DoorDash股價早段跌1.5%至156美元。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020