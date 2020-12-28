你買我沽！美股孖展5.6萬億破紀錄　企業內部人士套逾萬億

面對美股牛氣沖天，投資者不惜借孖展押注股市，令上月孖展額度達到破紀錄的7,221億美元(約5.63萬億港元)，一旦市況逆轉，不但加速跌勢，更可能令這些投資者重傷；相反，企業內部人士正積極沽貨。

投資者借入孖展額度打破2018年5月的6,689億美元舊紀錄，情況值得關注，因為孖展額創新高可能預示市場之後會大幅波動，如同2000年和2008年。由於投資者以證券作為抵押借入孖展貸款，一旦抵押品價值跌至低於某個水平，會被追收孖展，屆時投資者須注入更多資金「補倉」或被迫「斬倉」沽出抵押的證券，從而加劇市場跌勢。

大舉借入孖展亦反映投資者對後市盲目樂觀，相比之下，企業內部人士則顯得較審慎，乘市場熾熱之際沽貨套現。外電引述研究報告指出，過去13周以來，企業內部人士藉由首次公開招股(IPO)及配股等二次發行大量沽出持股，合共套現1,500億美元(約1.17萬億港元)。

不僅如此，今年以來美國已有逾200家沒有實業的特殊目的收購公司(SPAC)上市，佔當地今年IPO總數近六成，集資額達694億美元，較去年的136億美元多逾四倍，這些「空殼」活動無疑已成為另一投資泡沫。

由於投資者非理性亢奮，避險需求降溫，使10年期美債孳息周一升至0.9514厘。債息倘突破1厘重要關口，可能引發市場不安，因為債息低企，正是美股今年自低位強勁反彈的動力之一。

就此，盛寶銀行外匯策略主管哈迪提醒，1999年底標指亦升至紀錄高位，但2000年首數天就出現可怕調整，雖然當年情況與現在不太相同，但投資者應謹記即使是在大型牛市期間，也可能出現重大回調。

與此同時，富國銀行證券股票策略主管哈維為明年「十大政經事件」作出預測，包括預期明年股市贏家將與今年截然不同，投資者開始對增長股和熱炒股失去興趣，轉而追逐對經濟敏感的股份，押注經濟復甦，故預期大型股表現將跑輸，小型股則上揚。其他預測還包括標指成分企業回購股份力度將較2019年水平高一倍、被視為理想投機工具的虛擬貨幣價格上揚，以及共和黨保持參議院的控制權。

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