【產經評論】監管突變莫輕視　經濟新格局來了

早前眼看香港將擁有全球「史上」最大新股螞蟻集團上市之際，詎料內地金融監管政策風向突轉，致令投資者引頸以待的矚目新股掛牌觸礁，更是巨型科網股股價見頂之時！事件發生至此，母企阿里巴巴已惹來四面八方的口誅筆伐、殺氣騰騰，似要將其「斬件拆骨」。其實，當局發現行業發展出現問題而整肅監管，實屬合情合理，投資者必須警醒風向急速改變，意味近年買大型科網股後印印腳等升值的日子已過，必須盡早夢醒「新潮流」到了，切忌胡亂撈底！

回看螞蟻集團原定11月5日上市，就在上市前兩天，散戶正盤算賺多少「茶錢」時，集團一眾高層突被4大金融監管部門約談，之後更被煞停上市計劃。及後一眾前任、現任財金監管大員以至官媒說法，離不開阿里巴巴涉壟斷平台，且由科技行業擴展至金融業，用技術模糊金融屬性，藐視監管，引發金融系統性風險，必須進行整改云云。

誠然，螞蟻集團可謂人類史上最大的新股集資計劃，於滬港兩地上市之聲早於兩年前已聞樓梯響，擾攘多時後終在今年獲「開綠燈」，涉及兩地多個監管部門審批，其上市文件所披露的內容，亦理應得到內地監管部門核准。更何況，這家巨型金融科技企業在兩地上市，無論資產、上市時間、作價等，沒得到內地當局首肯與祝福，是很難想像可推進下去。可如今卻在不到兩個月，所作所為被全盤否定。到底是否當日上市計劃根本尚未成熟，急就章下致弄成如此爛局，依然是個謎！

阿里巴巴一直被視為中國科創企業成功的典範，如今虎落平陽，成為監管及輿論重點打擊對象，市值由高位一下子蒸發過萬億元，令全球投資者頓然慌亂，亦正正反映事態嚴重，才被迫要向「大老虎」下重棒雷厲監管。由此可以預見的是，內地科網及金融相關的產業和企業發展、以至投資者原來預計的資本回報，皆必然出現天翻地覆式轉變。

中國改革開放以來，在外資眼中，最大的風險向來就是政策風險。再者，時值中國要全面開放金融業，吸引更多外資參與內地資本市場之際，迎來這樣的痛擊，當局必然明瞭短期的代價，但仍落實這樣做，連日展示整頓風氣的決心，相等於向投資者明言，過去的賺錢模式變了！觀乎港股昨日一眾板塊的表現，「聰明錢」已立即流向傳統內需股份，或多或少已反映未來經濟新格局。

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