【回顧與展望】全球富豪身家「疫」市飆　貝索斯連續3年居首

今年全球新冠肺炎疫情大爆發，引發經濟大衰退，惟無礙一眾富豪身家水漲船高。在各國央行積極「放水」救市之下，資產泡沫白熱化，全球股市表現普遍由年內低位大幅回升，且交投活躍。此外，一場世紀疫情加快創新科技應用與發展，顛覆全球經濟，致使新經濟產業表現快步趕上傳統產業，成為年內大部分時間全球投資市場風尚，而全球富豪榜首10位，逾半來自新經濟企業！

觀乎截至12月24日的《福布斯》全球億萬富翁排行榜，亞馬遜的貝索斯連續3年居首位，身家達到1,852億美元；美國太空探索科技公司SpaceX行政總裁馬斯克首次躋身首3席，居全球億萬富翁榜第二位；而第三位則為奢侈品大亨伯納德（Bernard Arnault）。

至於第四至第十位，分別為微軟的蓋茨、Facebook的朱克伯格、甲骨文的埃利森、巴郡的巴菲特、中國農夫山泉創辦人鍾睒睒、印度信實工業（Reliance Industries）的穆凱什安巴尼，以及Google創辦人之一的佩奇。

儘管貝索斯去年離婚後，將名下價值360億美元的亞馬遜股票贈予前妻，惟無損其全球首富地位，皆因亞馬遜股價不斷飆升，今年以來至12月24日止之累計升幅逾71%，公司市值達到1.59萬億美元。

今年亞馬遜股價之所以如此強勁，一則受惠美股市場流動性寬裕，二則是由疫情下網絡經濟蓬勃發展帶動，其作為美國最大電子商務企業，業務受益不淺。截至今年9月底止第三季，該企收入按年上升37%至961.5億美元，盈利按年急增1.9倍至12.37億美元，整體表現遠勝市場預期。隨着網絡零售及雲計算大行其道，亞馬遜的股價勢挑戰2萬億美元大關，並帶動貝索斯的個人財富繼續攀升。過去他曾表示，將每年出售約10億美元亞馬遜股票，以資助他的太空探索公司藍色起源（Blue Origin）。

排第三位的是被喻為名牌教父、法國Louis Vuitton母企路易威登集團（LVMH）的主席兼行政總裁伯納德，身家突破1,000億美元後持續上升，截至12月24日身家高達1,465億美元，算是傳統產業企業中的表表者。

LVMH的股價今年以來累計升幅達20%，11月以來升幅尤其顯著，皆因歐美新冠肺炎疫情再轉趨嚴峻，市場估計各大央行將再加大「放水」救市力度，加上疫苗研發有重大進展，市場預期明年首季起歐、美經濟有望撥開雲霧，傳統產業股收入有望觸底回升，故紛紛押注。

此外，LVMH在收購美國珠寶品牌Tiffany交易上「殺價」成功，最終落實交易，料將於2021年完成，消息刺激LVMH股價表現，由10月底約402歐元，曾急升至513.9歐元新高，公司市值一度突破2,500億歐元。

值得一提的是，全球10大富翁之一的巴郡掌舵人巴菲特，身家856億美元，排名被其他新經濟企業富翁超前，原因與該公司投資的傳統產業備受新冠肺炎疫情衝擊有關。今年5月，巴郡盡沽手持的美國航空股；第三季又減持蘋果公司股份、金融股、Costco及Barrick Gold，買入工業股，並持有4大藥廠股權，另首度持有電訊集團T-Mobile US股份。

待明年疫苗廣泛應用，美國經濟復甦，巴菲特的身家能否藉這些投資提升回報，重登全球富豪首3位之列，不妨拭目以待。

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