【回顧與展望】美富翁財產暴增逾7.8萬億

雖然新冠肺炎疫情嚴重打擊全球經濟，但美國智庫政策研究所（Institute for Policy Studies）與美國稅收公平組織（ATF）近期聯合公布的一項研究報告顯示，自疫情爆發以來，美國億萬富豪的財富合共竟暴增超過1萬億美元（約7.8萬億港元），可見全球瘟疫來襲下，富者愈富！

該研究顯示，美國651位億萬富豪的總財產，從3月18日的2.95萬億美元，攀升至12月7日的4.01萬億美元，增加超過1萬億美元，金額比美國政府剛擬定的9,000億美元紓困方案涉額還多。

究其原因，疫下央行積極放水及維持低利率，富者反可乘低息環境放大槓桿把握資本市場的投資機遇，由3月低位入市撈底，錢搵錢財富便大暴漲，加上各大科技企業股價大幅上升，科企老闆身家水漲船高。

可憐中小企業及打工仔受累於經濟封鎖措施，生活困難，致社會貧富懸殊愈來愈厲害。各地政府的對策，是透過加大財政政策推出大型紓困及刺激措施支持市況，但若然明年情況尚未能復常，只怕日益惡化的國家財政最終亦難挽狂瀾。

如是者，解決方法好可能就是向富者開刀從而達「開源」的效果。近月歐洲多地正研究向大型科技企業展開反壟斷調查及開徵數碼稅，正是各地政府盤算「劫富」救市的舉動，相信踏入2021年，這種趨向將會更明顯，各位富豪要諗計拆解了！

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