東方日報B1：螞蟻失靠山最悲拆骨　內需獲祝福資金熱炒

●阿里再插8% 市值王位不保

騰訊捱沽 科指急挫4%

阿里美國股價周一早段跌3%，低見215.33美元，折合港元後較香港收市價低0.66%，未幾回穩。而騰訊美國預託證券(ADR)早段報527.44元，較港高1.63%。

螞蟻兩個月內兩度被約談，更被批「法律意識淡漠」，有外國媒體綜合投資者及分析師按螞蟻整改情況之假設，模擬出3個情景。

樂觀假設之下，監管部門只是重申對螞蟻金融業務的監管權，對互聯網公司提出警示，無大舉改革之意，就如騰訊兩年前因為當局解決青少年遊戲成癮問題而淪為主要打擊對象，股價先跌後反彈，並創歷史新高。

較差的是監管部門可能要求螞蟻分拆獲利較高的理財、信貸和保險業務，另組金融控股公司，面臨更嚴格的監管，亦會令螞蟻股東結構複雜化。若螞蟻業務重心回歸支付服務，其增長潛力將受限。即使人行副行長潘功勝日前表明當局鼓勵金融科企守法地創新，亦有人擔心「政府要教訓跋扈的科技富豪」，螞蟻最壞情況須放棄理財、信貸和保險業務，單是信貸業務今年上半年就佔該企收入近四成。

大行野村預期，阿里股價短期內恐受壓，但相信當局將努力平衡監管和企業增長。若「二選一」被禁止，主要對手京東或受惠，但阿里非電商業務仍值得看好，因此維持阿里美股目標價361美元(相當於港股349港元)，評級維持「買入」。惟大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑稱，阿里或下試200元水平，業務前景不明朗下，若然無貨就不宜急於撈底。

●五菱農夫山泉安踏紛破頂

中資科網巨企周一集體捱沽，拖累恒生指數反覆下跌71點，收報26,314點。不過，獲國策光環加持的內需板塊續獲資金押注，帶挈多隻相關概念股逆市升「破頂」。

恒指周一低開98點後，曾轉升127點，高見26,514點，惟科技股沽壓加深，令港股午後升勢不保，曾跌最多122點，低見26,264點，收市跌幅稍為收窄，勉強守穩26,300點關。

國企指數收報10,311點，跌119點。聖誕假期後大市成交激增至1,911億元。港股通錄淨買入87.08億元，創11月11日以來新高。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強稱，新經濟股面臨監管風險及估值過高的問題，料資金短線流出，改流入估值低殘的傳統及內需股。他指，經濟復甦預期明確，內需股破頂或引來資金破位追入，預料板塊會迎來第二輪上漲。

盈立證券研究部總監陳偉聰認為，科技股仍見沽壓，但能源及金融等傳統股力托下，港股跌勢不會太劇烈，只是恒指仍未能「撇甩」橫行悶局，待明年方可向上突破。他評論，內需板塊周一普遍上升，惟奶粉及餐飲股仍下跌，反映資金大規模進場意欲不大。他仍對整個消費板塊持樂觀看法，更看好家電、汽車及乳品股。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，恒指在聖誕假期後未見出現大幅調整，料短期內仍以整固格局為主，暫維持26,000至26,800點區間上落，年結可望守穩26,000點關。

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