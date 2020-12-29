東方日報B1：螞蟻失靠山最悲拆骨 內需獲祝福資金熱炒
2020年12月29日 00:29
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螞蟻於內地網上支付行業市佔率接近見頂。
阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團日前遭內地金融監管部門力數4宗「罪」，拖累中資科網板塊周一慘遭洗倉，「震央」阿里就算開市前宣布大舉加碼股份回購規模也無補於事，股價連續兩個交易日暴瀉約8%。資金轉投內需股，汽車、體育用品及飲品行業均有股份創上市新高。
●阿里再插8% 市值王位不保
或許出於安撫市場，阿里將股份回購計劃總額由60億美元調高至100億美元，並稱已於本季開始執行，有效期至2022年底。不過，市場開始揣測螞蟻恐遭「拆骨」，拖累阿里股價一度瀉逾9%，收市仍插7.97%，收報210元，創近半年新低，經歷過去連續6個交易日累瀉18.6%後，市值縮至僅4.54萬億元，不再是港股之王。同系阿里健康(00241)股價周一(28日)亦再挫逾13%。
騰訊捱沽 科指急挫4%
市場擔心中央對科網巨頭的反壟斷監管愈來愈嚴，市值與阿里匹敵的騰訊控股(00700)即使獲「北水」淨買入67.7億元，仍要以全日低位519元收市，瀉6.65%；京東集團(09618)收市跌幅縮至2.15%，但其子企京東健康(06618)再跌約8%。連同跟阿里一樣被指涉嫌限制商家選擇的美團(03690)跌6.87%，拖累恒生科技指數急挫347點或4.26%，收報7,795點。
阿里美國股價周一早段跌3%，低見215.33美元，折合港元後較香港收市價低0.66%，未幾回穩。而騰訊美國預託證券(ADR)早段報527.44元，較港高1.63%。
螞蟻兩個月內兩度被約談，更被批「法律意識淡漠」，有外國媒體綜合投資者及分析師按螞蟻整改情況之假設，模擬出3個情景。
樂觀假設之下，監管部門只是重申對螞蟻金融業務的監管權，對互聯網公司提出警示，無大舉改革之意，就如騰訊兩年前因為當局解決青少年遊戲成癮問題而淪為主要打擊對象，股價先跌後反彈，並創歷史新高。
較差的是監管部門可能要求螞蟻分拆獲利較高的理財、信貸和保險業務，另組金融控股公司，面臨更嚴格的監管，亦會令螞蟻股東結構複雜化。若螞蟻業務重心回歸支付服務，其增長潛力將受限。即使人行副行長潘功勝日前表明當局鼓勵金融科企守法地創新，亦有人擔心「政府要教訓跋扈的科技富豪」，螞蟻最壞情況須放棄理財、信貸和保險業務，單是信貸業務今年上半年就佔該企收入近四成。
大行野村預期，阿里股價短期內恐受壓，但相信當局將努力平衡監管和企業增長。若「二選一」被禁止，主要對手京東或受惠，但阿里非電商業務仍值得看好，因此維持阿里美股目標價361美元(相當於港股349港元)，評級維持「買入」。惟大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑稱，阿里或下試200元水平，業務前景不明朗下，若然無貨就不宜急於撈底。
●五菱農夫山泉安踏紛破頂
中資科網巨企周一集體捱沽，拖累恒生指數反覆下跌71點，收報26,314點。不過，獲國策光環加持的內需板塊續獲資金押注，帶挈多隻相關概念股逆市升「破頂」。
恒指周一低開98點後，曾轉升127點，高見26,514點，惟科技股沽壓加深，令港股午後升勢不保，曾跌最多122點，低見26,264點，收市跌幅稍為收窄，勉強守穩26,300點關。
國企指數收報10,311點，跌119點。聖誕假期後大市成交激增至1,911億元。港股通錄淨買入87.08億元，創11月11日以來新高。
多隻內需股炒上，獲「北水」淨買貨1.91億元的內地家電龍頭海爾智家(06690)曾升11.62%，高見28.8元，全日升6.2%，收報27.4元。農夫山泉(09633)、安踏體育(02020)及思摩爾國際(06969)等全線創上市新高，收升1.19至7.2%。申洲國際(02313)升至151.9元的新高後倒插1.47%。
另內媒指，上汽通用五菱汽車推出之「五菱宏光MINI EV」上月銷量於新能源汽車市場中稱冠，帶挈供應商五菱汽車(00305)股價突破3元關，創多年新高，全日抽高36.56%。
不過，市場憂慮泡泡瑪特(09992)的「盲盒」業務監管風險升溫，該公司股價開市後即插水，最多曾跌16.41%，收市仍跌9.91%，報77.65元。
悠誠資產管理首席投資總監陳炳強稱，新經濟股面臨監管風險及估值過高的問題，料資金短線流出，改流入估值低殘的傳統及內需股。他指，經濟復甦預期明確，內需股破頂或引來資金破位追入，預料板塊會迎來第二輪上漲。
盈立證券研究部總監陳偉聰認為，科技股仍見沽壓，但能源及金融等傳統股力托下，港股跌勢不會太劇烈，只是恒指仍未能「撇甩」橫行悶局，待明年方可向上突破。他評論，內需板塊周一普遍上升，惟奶粉及餐飲股仍下跌，反映資金大規模進場意欲不大。他仍對整個消費板塊持樂觀看法，更看好家電、汽車及乳品股。
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，恒指在聖誕假期後未見出現大幅調整，料短期內仍以整固格局為主，暫維持26,000至26,800點區間上落，年結可望守穩26,000點關。
港股美國預託證券(ADR)周一早段個別發展，友邦保險(01299)報95.36元，比其創下上市後新高的香港收市價高0.36元；中國移動(00941)報45.41元，較港低0.09元。若按比例計，相當於恒指升56點。
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