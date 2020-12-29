【回顧與展望】螞蟻上市撻Q 馬雲進身10大富豪夢碎
2020年12月29日 00:31
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阿里巴巴市值由高位蒸發逾萬億元。圖為馬雲。
今年較為矚目的一位全球富豪，乃中國首富馬雲，其個人身家達573億美元，位列全球富豪榜第十九位。本來，馬雲旗下阿里巴巴(09988)分拆螞蟻集團在滬港上市，有望刺激馬雲身家更上層樓，誰知螞蟻集團上市計劃臨門「撻Q」，令阿里股價由高位309.4元急回至12月28日低位207.2元，公司市值由高位蒸發逾萬億元，馬雲擬藉螞蟻集團上市挑戰全球10大富豪榜亦無法如願。
至於騰訊控股(00700)創辦人馬化騰，以身家512億美元位居全球富豪榜第二十四位。今年以來，騰訊股價由374.4元起步，升至歷史新高633元，最多累升69%，公司市值一度突破6萬億元。
不過，以中國富豪而言，在全球富豪榜中，排名最高的既非馬雲，亦非馬化騰，而是農夫山泉創辦人鍾睒睒，其身家達772億美元，更成功躋身全球排名第八大富豪！農夫山泉是內地家喻戶曉的消費品牌，由鍾睒睒於1996年在浙江創立，多年來發展飲用水和各種飲料，今年9月在香港上市，招股價21.5元，上市以來高位曾見53.9元，公司市值一度突破2,700億元。這家專門做14億人口飲水生意的企業，市值比從事內房的藍籌股華潤置地(01109)還要高，更帶挈創辦人身家超越兩位科技巨擘掌舵人馬雲及馬化騰的排名，堪稱今年全球富豪榜中又一佳話！
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