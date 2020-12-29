資金連14周流入新興市場基金　以印度台灣南韓為主

外媒報道，已發展市場資金上周呈現淨流出，轉進新興市場，整體新興市場基金連14周吸引資金流入，新興亞洲基金市場資金流入以印度、台灣、南韓為主，其中印度12月以來吸引64.5億美元流入。

摩根投信表示，樂觀情緒持續升溫，帶動新興市場資產買入氣氛轉好。全球新興市場基金上周吸引資金高達41.5億美元，為2018年2月以來的最大單周淨流入，連續第12周錄得資金淨流入；新興亞洲基金資金動能也由負翻正，轉吸金20.4億美元，推升整體新興市場基金上周湧現61.36億美元的淨流入，不僅為近5周最高，也是連續第14周吸引市場資金流入。

摩根投信表示，上周適逢歐美聖誕長假，加上新冠肺炎病毒傳出變異，導致資金布局態度轉趨保守，美股基金資金動能由正翻負，單周淨流出165億美元，創近13周以來最大流出金額。歐股基金同樣受累，再流出22.66億美元，為近8周最大流出金額。

以全年度來看，美股基金依舊穩居全球股票吸金王寶座，以219.74億美元的資金淨流入，遙遙領先新興亞洲基金的28.81億美元。

摩根全球創新增長型產品經理陳若梅表示，美國新一輪刺激方案獲國會通過，且疫苗開始接種，推動市場樂觀情緒持續升溫。此外，美元趨弱也為新興市場資產帶來更多機會，根據歷史統計經驗，美元表現弱勢期間，新興市場與亞洲股票往往能交出優異的成績。

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