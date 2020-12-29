紐約期金收市微跌0.1% 美匯指數向好

國際金價周一(28日)做好，紐約2月期金收報每安士1,880.4美元，跌2.8美元或0.1%，結束連續兩日升勢。美匯指數報90.31，升0.11%。

ABN Amro分析師Georgette Boele表示，美元偏弱及債息未算高企，對於金價有一定支持，但由於年尾假日期間，大市成交淡靜，令金價走勢受限。

他續說，金價早前一度跌穿200天線至僅低於18,00美元水平，目前再度回升，反映投資者對明年前景更加樂觀。

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