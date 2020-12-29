關注油組下周會議　紐約期油收挫逾1%

國際油價周一(28日)下挫，紐約2月期油收報每桶47.62美元，跌61美仙或1.26%；布蘭特2月期油收報每桶50.86美元，跌43美仙或0.84%。

經紀商OANDA分析師Jeffrey Halley表示，美國刺激法案獲得簽署通過，並可能會增加規模，這預期會在一周內減輕油價的跌勢。

Axi首席全球市場策略師Stephen Innes在一份報告中表示，全球仍正努力抑制新冠肺炎疫情，油價表現可能容易進一步受壓

同時，投資者關注石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)將於艮年1月4日進行會議，預期將討論放寬減產協議的計劃。OPEC+將於明年1月起將現時的減產協議規模放寬每日50萬桶，俄羅斯亦將於2月放寬同樣的產量。

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