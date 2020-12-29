摩根大通同意收購cxLoyalty旗下旅行和獎賞業務

摩根大通周一(28日)表示，決定收購技術平台cxLoyalty旗下的旅行社、禮品卡、積分獎賞業務，主要是由於該行預期在新冠肺炎疫情過後，旅遊業的局面有望會反彈。

摩根大通同意僱用約3,100名公司員工，交易將於本周完成。

摩通消費貸款業務負責人Marianne Lake表示，全球各地的人們都希望再次休假和旅行，期望不久的將來這將成為許多人的現實。Lake續說，收購cxLoyalty的旅行和獎賞業務將提供更好的體驗為數以百萬計的摩根大通客戶準備就緒，讓他們能夠得到舒適且充滿信心的旅行。

摩根大通股價在周一收報125.34美元，升0.66%。

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