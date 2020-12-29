華夏文化發行4410萬元代價股份購內地動漫使用權
2020年12月29日 07:19
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華夏文化(01566)公布，向李紅輝收購獅運控股51%股權，代價4,410萬港元，將發行1,764萬股代價股份支付，佔公司擴大後股本1.797%；每股發行價2.5元，較上日收市價2.34元有6.83%溢價。
獅運擁有知識產權，即4部中國動漫作品的使用權。交易完成後，集團將把知識產權項下所訂明的新動漫納入集團的營運中，從而進一步擴大其動漫網絡，並繼續於中國建立品牌知名度。
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