【專家點評】陳蓓敏：疫情有望緩和　留意復甦板塊

臨別秋波，特朗普仍不斷做政治秀，先不簽署疫情紓困法案，到最後一刻，又落筆簽了，通過9,000億美元紓困方案。當然這9,000億美元援助，絕不能解決美國根深的經濟問題，相信民主黨上場後，應有繼續派糖機會，美股持續做好。另一邊，盟友英國也公布與歐盟達成貿易協議，但最終仍要獲英國國會、歐洲議會和歐盟各成員國三方批准，才可生效。歐洲議會到明年初投票，歐洲股市短線偏穩，全球各國已陸續為其民眾注射新冠疫苗，觀望下季確診數據有放緩機會，宜留意受惠復甦板塊。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。(作者及其客戶持有阿里巴巴)

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