【專家點評】陳蓓敏：疫情有望緩和 留意復甦板塊
2020年12月29日 07:30
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臨別秋波，特朗普仍不斷做政治秀，先不簽署疫情紓困法案，到最後一刻，又落筆簽了，通過9,000億美元紓困方案。當然這9,000億美元援助，絕不能解決美國根深的經濟問題，相信民主黨上場後，應有繼續派糖機會，美股持續做好。另一邊，盟友英國也公布與歐盟達成貿易協議，但最終仍要獲英國國會、歐洲議會和歐盟各成員國三方批准，才可生效。歐洲議會到明年初投票，歐洲股市短線偏穩，全球各國已陸續為其民眾注射新冠疫苗，觀望下季確診數據有放緩機會，宜留意受惠復甦板塊。
2020年將成歷史，是人類史上另一慘痛的烙印，數千萬人確診新冠病毒，數百萬人死亡。從另一層面上體會，也是新經濟發展機遇和催化劑。早陣前，國家領導人提及環保節約能源，是明年市場焦點板塊。近期市場鬧得熱烘烘的「反壟斷」立案調查監管，把一眾新經濟龍頭企業，從高位置打下，其中阿里巴巴(09988)股價拾級而下，測試200元關口，投資者觀望集團潛在被罰款和盈利模式改變的風險，但這都是短線的隱憂。阿里管理層已積極表態，將會配合中央調查。阿里發展至今時今日的架構，無論中央和阿里管理層也不會想把這隻會生金蛋的鵝殺掉。本周港股只得三個半日交易日，難有大憧憬。2020年內恒指上下波幅為21,100至29,200。2021年上下波幅應是上移。明年強勢股也已露面或漸見頭角。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。(作者及其客戶持有阿里巴巴)
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