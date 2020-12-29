【專家點評】龐溟：內地新經濟公司勢續湧港上市

內地與香港股票市場交易互聯互通機制開辦6年以來，交易規模續增，香港已成為境外投資者進入A股市場的重要節點，和內地投資者投資境外的首選目的地。內地投資者通過南向港股通投資港股的持股總額持續攀升，由2014年底的131億元增至目前的1.9萬億元，佔港股總市值的4.2%。

南向資金今年加速流入港股，淨流入規模超過5,000億元人民幣。當中，消費、醫藥、科技、通訊等行業在內的新經濟板塊較受投資者青睞。

另方面，港股上市新規實施兩年半以來，已有逾110家新經濟公司在港上市，包括超過20家未有盈利生物科技公司和10家第二上市公司，集資約5,000億元，佔同期香港整個新股市場總融資額一半以上，香港更成為全球第二大生物科技融資中心。

我們預計，將有更多的中國企業選擇在內地或香港上市，反映了企業的長期、戰略性、商業化考量，以及希望在資本市場上獲得更高關注度、估值水平和交易量。對於可能尋求第二上市或再上市的在美中概股而言，相比A股，預計其出於境外融資需要、行業受監管情況等考慮，現階段優先考慮的上市地仍是香港。

於2018年，港股現貨市場成交額中的11.7%來自中國內地投資者，較2016年提高3個百分點，機構投資者的比重從2016年的28%升到2018年的55.7%。與本地投資者相比，中國內地投資者的活躍度和換手率更高，推高了港股市場尤其是新經濟股的交投。

由於愈來愈多新經濟公司有望在港上市，將進一步提升投資者對港股的興趣，以及港股科技類核心優質資產的估值水平上升，也將進一步形成更多新經濟公司在港上市集資的良性循環。

假設在未來5年內，內地居民的逾90萬億元人民幣存款總額中，有1%用於增持港股，港股有望在未來5年內每年錄得1,500億至2,500億元人民幣的資金流入。內地投資者通過南向港股通、QFII、基金互認等方式投資港股的持股總額有望達到港股市場市值總額的15%以上，內地投資者交易額有望佔港股現貨市場成交額的25%以上。

港股現貨市場2022年成交總額料將達41.9萬億元，2019至2022年的複合增長率為約25%，港股現貨市場成交額中的17%將來自內地投資者，較2018年提高5.3個百分點，內地投資者交易額2019至2022年的複合增長率約為40%。

新經濟公司在香港市場的市值佔比在過去3年已由33%升至45%；可預計在未來3至5年間升到55%甚至更高。在這一過程中，資金有望持續追捧新經濟成分股。

最後，基於增長潛力、有利的匯率走勢、全球投資者的資產配置需求，我們中長期依然看好中國股票。而資本市場結構性改革不斷加速，有助於重塑在境內外上市的中國股票的投資格局，有助市場情緒進一步復甦。

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