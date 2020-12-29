中創環球子公司被法庭頒令清盤及委任臨時清盤人

另外，公司獲悉亞倫國際所持有的若干國內子公司的股權已被出售，且正了解有關情況。

應公司請求，公司股份已於2020年9月1日起暫停買賣，公司將適時作出進一步公布。如對上述清盤令及繼續停牌之影響有任何疑問，應徵詢適當之專業意見。

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