【股民熱話】2021年4大黑天鵝　一隻比一隻恐怖？

今年全人類一起經歷長達一年的夢魘--新冠肺炎疫情，幾時見到曙光仍然未知，而投資市場則經歷高山低谷、反轉再反轉的過程，3月份環球股市大冧時若然守得住、唔沽，不但執番身彩，年底仲有豐厚進帳。明年會否再出現類似疫情的「黑天鵝」事件擾亂投資市場？正所謂人生不如意事十常八九，居安思危總不是壞事，睇吓呢4大「黑天鵝」會唔會喺明年來個突襲！

首先，是明年1月美國新一屆總統可能難產。拜登能否順利登上總統寶座要先過以下呢兩關，先係1月6日，美國國會確認總統大選結果；然後係1月20日的美國總統就職典禮，翌日才正式上任。目前美股高位徘徊，環球股市普遍向好，部分受益於市場憧憬拜登上場利好後市，若然總統不是拜登，或成為美股暴跌的導火線。

其次，乃新冠肺炎疫情是否真的有望告終？疫苗雖然開始在美國、英國及德國等發達經濟體接種，先不說疫苗是否有效、有冇嚴重後遺症？目前就連接種進度亦不如預期，可見疫苗面世並非萬能。而且，英國、南非都出現傳染力更強的變種病毒，環球各國亦陸續發現該變種病毒確診個案。以上世紀初的西班牙流感作參考，第二波疫情殺傷力先係最犀利，若疫苗失效或未能及時完成大規模接種，天曉得環球經濟、股市會受到甚麼打擊？

第三，乃通脹與利率變化。今年疫情持續影響物流、種植及開採等經濟活動，令環球商品、食品價格飆升，白米、玉米、煤炭及鐵礦砂等價格飆升，加上環球各國量化寬鬆紓困，加重未來通脹壓力。正所謂通脹猛於虎，一旦環球央行需要收水，既快且急地加息並非天方夜譚，到時就會影響資產價格走勢。因此，明年各類資產價格極有可能大上大落，投資者不可不防。

第四是地緣政治風險，所講的是南海局勢，台海風雲更是兩岸三地華人最憂心的事。美軍自奧巴馬後期已宣稱重返亞太，及至特朗普更加大南海部署，早月更傳出歐洲多國明年將於馬六甲海峽部署海軍。而日前，中國山東艦航母編隊經台灣海峽南下赴南海訓練。雖然時局並未發展到大戰一觸即發，但觀乎歷史，國與國之間開戰亦不乏由一些不經意的小事引發。

講到尾，明年經濟在今年疫情低基數之下，的確好有機會大反彈，但股市經過今年疫情摧殘不跌反升，甚至重見高位，市場對於疫情平復的利好因素極有可能經已過度反映。須知道股海天氣變幻莫測，尤其是「黑天鵝」事件一旦發生，破壞力巨大，投資者宜攻守兼備，風險管理不能鬆懈！

東網產經專欄作者 帥哥

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