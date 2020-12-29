【市前重點睇】道指升204點 金價向好

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.21；港匯反覆處7.7541；離岸人民幣(CNH)見6.5319；美元兌日圓報103.7；歐元企1.2225；英鎊見1.3463。金價升至1,878美元。布油失51美元；紐油徘徊於47美元。道指期貨跌逾60點。

●美國總統特朗普政府早前下令，禁止美國投資者購買被指與中國解放軍有關連的企業股份；美國財政部周一(28日)發指引進一步收緊相關規定，強調特朗普上月發布有關中資股的行政命令將適用於交易所買賣基金(ETF)、指數基金，以及被禁制企業的子公司。

●已發展市場資金上周呈現淨流出，轉入新興市場，整體新興市場基金連續14周吸引資金流入，新興亞洲基金市場資金流入以印度、台灣及南韓為主，其中印度12月以來吸引64.5億美元流入。

●面對美股牛氣沖天，投資者不惜借孖展押注股市，令上月孖展額度達到破紀錄的7,221億美元(約5.63萬億港元)，一旦市況逆轉，不但加速跌勢，更可能令這些投資者重傷；相反，企業內部人士正積極沽貨。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報26,433點，升119點或0.45%。

●即月恒生指數夜期收報26,410點，升47點，高水95點，成交10,141張。

●摩根大通周一表示，決定收購技術平台cxLoyalty旗下旅行社、禮品卡及積分獎賞業務，主因該行預期在新冠肺炎疫情過後，旅遊業有望反彈。

●紐約2月期油收報每桶47.62美元，跌61美仙或1.26%；布蘭特2月期油收報每桶50.86美元，跌43美仙或0.84%。

●紐約2月期金收報每安士1,880.4美元，跌2.8美元或0.1%，結束連續兩日升勢。

●英國富時100指數收報6,502點，升6點或0.1%；法國CAC指數收報5,588點，升66點或1.2%；德國DAX指數收報13,790點，升203點或1.49%。

●【回顧與展望】

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