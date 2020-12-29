君實生物：特瑞普利單抗注射液新納入國家醫保目錄
2020年12月29日 08:05
東網電視更多新聞短片
君實生物(01877)公布，根據中國國家醫療保障局最新公告，該公司產品特瑞普利單抗注射液(商品名：拓益®，產品代號：JS001)被納入新版國家醫保目錄，主規格為80mg(2ml)/瓶。
特瑞普利單抗注射液是新版國家醫保目錄中唯一用於黑色素瘤治療，且被納入國家醫保目錄的抗PD-1單抗藥物。
公司指出，本次特瑞普利單抗注射液被納入新版國家醫保目錄，有助公司進一步提高該藥物在患者中的可負擔性和可及性，有利於進一步推動該藥物的市場推廣、提升銷售規模，對公司長期經營發展具有積極影響。公司將緊密配合推進醫保政策落地，加速特瑞普利單抗注射液進入各醫院渠道，並持續與多方共同探索創新支付方式。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020