【專家點評】林嘉麒：新能源板塊不妨小注跟炒

作為風眼的阿里巴巴，反壟斷立案調查短時間迅即完成，市場正等待結果，加上旗下螞蟻集團被提議5項整改，多個陰霾困擾股價。當投資股票時遇上政策風險，及早離場是王道，似乎投資者深明此道，阿里昨日跌近8%，港股全日成交前三位的有騰訊和美團，均跌逾6%。值得留意的是，它們成交額共逾600億元，佔大市成交的三分一。

另外，一眾平台經濟股紛紛被恐慌性拋售，雖則「別人恐懼，我貪婪」，惟在年底假期前有如此高成交，絕對不是好事，太早出手撈底或要付上風險。故此，不建議一注獨贏，但現開始分階段分注吸納是可取的。

內地短期內或有新的反壟斷法細則推出，對於平台經濟股的影響範圍有如何改變仍是未知數，投資者拋售屬正常。一眾股份連跌多時，跌幅已反映部分壞消息，故長遠而言新經濟股仍是長線睇好，現時開始分注吸納不為過。

大市方面，恒指整體表現受制於10天及20天線，整體12月仍以輕微下降形態向下行為主。

近期投資者也知道炒股不炒市的道理，炒得起的繼續是新能源。升幅榜中，新能源股佔據多位，儘管投資主題屬於炒冷飯形式，惟勝在短期仍有鑊氣。當然，大升多輪背後暗示有機會大幅回落，小注跟順風車問題不大，只要上車的同時識得下車就好。生物科技股近期開始由低位反彈，部分被納入北水名單有投資氣氛的幫助，而年尾前估值有機會向上修復，投資者短線亦可留意。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份）

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020