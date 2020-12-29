【專家點評】陳正犖：新興市場經濟明年望回勇

疫情衝擊下，內地經濟今年料仍保持增長，明年或進一步反彈至8.2%。經濟活動在今年首季見底，受惠於疫症感染率低企，10月黃金周假期顯示經濟進一步回復正常，旅遊和休閒活動快速復甦。增長結構令人鼓舞有兩個原因：第一是消費反彈動力並增強；第二是投資出現反彈。

風險方面，拜登將成為美國總統，中美關係料較明朗，波動較小，但同時要知道，期望拜登政府扭轉許多特朗普對中國的行政命令和行動，可能不切實際。整體而言，亞洲有望帶領全球經濟反彈，經濟料在今年跌0.4%後，明年回復增長7.5%。

我們估計整體新興市場今年經濟或收縮2%，明年有機會反彈6.2%。不過，明年多個地區將舉行選舉，例如阿根廷、智利、厄瓜多爾、秘魯和南非，政治風險可能是一個重要考慮因素。雖然油價回升可能支持俄羅斯等國家的經濟增長，但是對巴西及南非等國家，增長較弱及財政開支加大造成的財政缺口或構成風險。

拉丁美洲今年經濟顯著衰退，可能在明年和後年略為復甦，但未來幾年的平均增長率仍可能低迷。我們預計未來幾年區內政府或需重新關注推行結構性的改革，以改善投資意欲。

投資者始終要小心，疫情再次升溫或構成經濟風險，對消費反彈步伐亦帶來不明朗因素，亦要明白疫苗或治療方法進展，與經濟復甦之間未必呈現直線關係。當大規模群眾接種疫苗後，如果出現副作用的個案明顯增加，亦可能對市場帶來風險。不過，我們暫時仍傾向相信經濟復甦為明年大主題，新興市場中表現落後地區有望收復失地。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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