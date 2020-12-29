【港股開市】ATMX全線反彈　滙豐偏軟

美股創新高，日股又破頂；港股開市做好，恒生指數升175點或0.67%，報26,490點；國企指數高開91點或0.89%，報10,403點；科技指數升112點或1.45%，報7,908點。

昨日急跌的大型科網股反彈，阿里巴巴升2.9%；騰訊升2.1%；美團升1.9%；小米集團推出新手機，股價高開3%。京東健康及阿里健康反彈3.2%及4.6%。

其他重磅藍籌個別發展，友邦保險升0.3%；香港交易所升0.6%；建設銀行升0.7%；中國平安及工商銀行升0.2%。滙豐控股跌0.3%失守40元；中國移動跌1.1%。

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