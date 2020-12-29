中國經濟：內地統一信用債信息披露制度

中國人民銀行、國家發改委及中國證監會發布《公司信用類債券信息披露管理辦法》，建立統一的公司信用類債券信息披露制度。

《管理辦法》主要有6項要求，包括統一公司信用類債券信息披露的基本原則、統一公司信用類債券發行及存續期的信息披露要求、細化存續期重大事項認定及披露要求、明確信息披露參與各方的責任、規範特殊狀態下的信息披露、及強化信息披露違法違規的法律責任。

是項發布乃完善債券市場法制，促進資本市場健康發展決策部署的重要舉措，是公司信用類債券部際協調機制又一重要工作成果。通過統一和明確信息披露程序和要求，提升信息披露質量，有助於增強市場透明度，完善市場約束機制，有助於強化投資者保護，有助於健全債券市場基礎性制度，推動債券市場持續健康發展。

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