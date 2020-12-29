中國經濟：今年以來北向資金淨流入近兩千億人幣 按年減四成

內地傳媒引述數據顯示，今年截至12月28日，北向資金淨流入近2,000億元人民幣(下同)，低於2019年的3,517億元和2018年的2,942億元。可見，今年在新冠肺炎疫情影響，全球市場風險偏好下降之下，外資流入A股市場的節奏較往年有所放緩。

展望2021年，報道引述內地券商預測，隨着中國經濟引領全球復甦及A股配置價值上升，外資將繼續大量湧入中國市場，並將A股視為全球重要投資地，預計2021年外資流入額將會高於今年。

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