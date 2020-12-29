差估署：11月私宅售價指數跌0.18%　連挫兩個月

差估署最新資料顯示，今年11月份私人住宅售價指數報380.4點，較10月份下跌0.18%，連跌兩個月；按年計跌1.27%。

11月份，實用面積1,075方呎及以下中小型售價指數報383點，按月跌0.2%，連續兩個月下行；實用面積1,075方呎以上大型住宅單位指數報310.5點，按月回升0.94%。

租金指數連跌兩個月後輕微回升，11月份報178.6點，按月漲約0.05%；按年跌幅則達6.39%。

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