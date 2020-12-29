港股格局：馮宏遠指恒指1月中或有突破

恒指周二(29日)早段做好，恒生指數升逾200點，暫報26,543點。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，恒指後市大機會逼近27,000點，並於26,200至27,000點之間上落。由於恒指已窄幅波動一段時間，1月中或會出現突破。

他相信明年1月份新舊經濟股將會分出勝負，科網股方面會否消化壟斷法從而反彈，市場同時亦在觀望會否有更多監管政策出台。另方面，早前市場因預期經濟復甦，引致新能源及商品類板塊急漲，不過隨着冬季結束，需求或會減少。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020