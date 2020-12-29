英國脫歐：歐盟大使會議同意貿協元旦起暫時生效

儘管歐洲議會將於明年1月才會表決該協議，惟歐盟27個成員國在28日(周一) 召開大使級會議，會上一致同意自2021年1月1日起，歐盟與英國之間的自由貿易協定(FTA)將暫時生效，以免橫跨英吉利海峽(English Channel 的貿易中斷。

外電報道，歐盟輪值主席國德國的發言人Sebastian Fischer指出示，歐盟各個成員國各大使會面後同意這項協議，料各國政府會在29日正式批准協議，英國下議院也將於30日表決。

英國將於3天後脫離歐洲單一市場和關稅同盟，而該協議也將為雙方貿易提供架構，避免明年元旦可能發生的關稅等問題。

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