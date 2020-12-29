【數碼商機】由讀唔起大學　到創造40億營業額的傳奇故事

筆者最近參與香港一間公司的內部培訓，席間有很多年輕人對前景感悲觀，對香港的前途覺得絕望，我承認6、70年代出生的香港人是活在最幸福的年代，時代巨輪推着自己走，一個中庸的人也有不錯的前途。今天年輕人好像是被遺棄的一群，很難有所突破，但筆者老實地說，時代不公平是永遠存在的，80年代世界是屬於日本的，百多年前英國人多幸福，一個普通人在上升軌中也生活容易，今天在香港只能是最頂尖的人才才會有最好的回報。

其實內地也是一樣，每年有800多萬大學畢業生，等同香港人口數目，要每一個人也出人頭地是不現實，他們中間的分野在於決心，在胡潤富豪80後的白手興家排行榜當中，他們都是沒有背景和後台，憑雙手打拚出來。

則一物流的李保榮便是一個很好的例子，這個小伙子1998年考上大學，由於家裏太窮沒有去上，在無錫一個地方餐廳做侍應生。2000年時國家出台一個政策可以貸款上大學，於是他就讀了個安慶師範學院中文系，讀完去當老師，發現老師的收入特別低，就進入了物流行業。2008年，他自己成立了一家物流公司，在過去的10多年中他一刻沒有停歇，終於把他的企業發展成為了全國最大的第三方物流企業。公司從2008年一個老闆一名發貨員一台車輛，發展到過千員工和重型運輸車輛。營業額從08年的220萬元人民幣到全年整體營業額突破40億元人民幣。最近11月份更獲得C輪融資6億元人民幣，並會在不久將來上市。

2016年他已經在給員工的內部信件中表明，將會要做一家市值上100億的企業，並以順豐為標桿，希望有一天能挑戰它，4年前的公開信今天已逐步逐步邁進，這個故事看似輕鬆，但機會每天都留給有決心的人，筆者奉勸年輕人今天創業比任何時候都容易，若果你不局限自己，在互聯網的世界裏可以接觸到全球六十億潛在用戶，視乎你的視野有多高，與其慨嘆沒有機會，不如留意身邊有甚麼痛點需要我們解決，創造一番事業。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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