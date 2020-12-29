【瑞通推介】阿里反彈　好倉即市食胡

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普簽署紓困方案，帶動美股創新高。道指隔晚收報30,403點，升204點或0.6%。受大型科網股急跌拖累，恒指昨收報26,314點，跌71點或0.2%，今早曾回升逾200點，重上26,500點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾1,900萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,600萬元，反映投資者預期後市將反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。

據報內地監管規範銀行攬存，不得與第3方互聯網平台合作吸存款。另外，阿里巴巴及旗下螞蟻集團成為內地反壟斷調查對象，即使阿里公布將股份回購計劃總額增至100億美元，股價亦未見起色，昨曾暴跌9%至207.2元的超過半年低位，收市維持近8%跌幅於210元，6個交易日累挫19%，14日RSI進入超賣區，且所有移動平均線均告失守。阿里今早反彈約6%，高位重上223元。昨錄逾1億元淨流入其好倉，於個股好淡倉中，為第2多資金淨流入，而其淡倉同日則有逾1,500萬元淨流出。

阿里系的阿里健康連日大成交急跌，昨最低見20.35元，收報20.55元，瀉13%，一舉跌穿50天和100天線。股份由上周一(21日)高見的27.7元歷史高位快速回落，5個交易日累挫26%；今早一度回升6%，高見21.8元。昨分別有逾440萬元和約5萬元淨流入其好倉和淡倉。

其他大型科技股同樣受反壟斷調查陰霾拖累，美團上日曾挫近8%至258.2元的約2個月低位，收跌7%於260元，失100天線；今早回升逾4%，曾重上271元。昨有接近9.2億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，超過3,500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,500萬元淨流出。

小米被市場視為較少受反壟斷調查影響，並於昨晚正式發布5G旗艦手機小米11。股份昨漲4%至33.75元的上市高位後出現獲利回吐，倒跌4%於31.15元收市；今早漲逾5%，重返33元之上。小米是昨日北水淨流出最多港股，淨賣出4.11億元。輪證資金流方面，分別有逾1100萬元和近500萬元淨流出其好倉和淡倉。

微盟今早升6%，升穿9月初的頂位，創新高，突破14元。

資金由新經濟股流向舊經濟股，友邦昨強勢破頂，最多飆逾5%，高見95.5元，收市企95元，漲4.5%。今早破頂高見95.95元後倒跌，回至95元以下。昨有近550萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾220萬元淨流入。

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