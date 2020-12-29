阿里曾漲6%　分析：整體前景未受衝擊　冀2021年反彈

中國監管機關打擊馬雲、阿里及螞蟻集團，導致阿里股價在香港周一(28日)重挫約8%，但受美國通過新紓困案影響，帶動中概股ADR大漲，阿里美國股價收漲0.2%。分析師指，仍看好阿里，認為中國對其打壓未對整體前景構成衝擊，2021年有機會反彈。

外媒引述顧問公司Davis Advisors全球投資經理Danton Goei稱，中國監管機構對阿里進行反壟斷調查，這只不過是對阿里電商交易的一擊，至於雲端運算增長業務則絲毫無損，當局最有可能採取的後續動作是打擊其虧本銷售定價策略(loss-leader pricing)，但這也屬同一類別，將押注阿里股價在2021年出現反彈，北京的行動並未真正衝擊整體前景，此刻股價相當便宜。

Raymond James分析師Aaron Kessler表示，阿里交易價是2021年預期收益的16倍，對最近1季收入年增30%，EBITDA年增28%的企業來說，非常有吸引力，故他們仍是阿里的支持者。

相比於阿里，螞蟻集團面臨挑戰更嚴峻，中國當局質疑螞蟻集團過度追逐利潤，發放消費信貸、且沒有承擔任何資本，並將壞帳風險轉嫁給其他提供聯合貸款的金融機構。Brandywine International的全球信用評分投資主管Tracy Chen認為，監管機構主要擔心的是網路銀行業務不受控制。

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