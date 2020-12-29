Coinbase及OKCoin將暫停瑞波幣交易　幣價瀉近兩成

隨着美國美國證券交易委員會(SEC)向一家虛擬貨幣瑞波幣發行商及公司高層提告，美國最大加密貨幣交易所Coinbase及OKCoin相繼宣布將暫停交易瑞波幣(XRP)。受消息影響，根據CryptoCompare資料，目前瑞波幣價格跌17%。

SEC上周對市值第3大虛擬貨幣瑞波幣發行商、區塊鏈公司Ripple提起訴訟，指控Ripple進行規模達13億美元的未註冊證券發行。

外電報道，Coinbase此時正值準備在美國上市，並已向SEC秘密提交IPO申請，如果成功，Coinbase將成為美國第一個公開上市的大型虛擬貨幣交易所。Coinbase宣布，其交易平台將從明年1月4日下午2點30分起，對瑞波幣交易進行限制，並將於明年1月19日上午10點全面暫停交易。

OKCoin亦表示，將於明年1月4日暫停瑞波幣交易和存入，直至另行通知時為止。

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